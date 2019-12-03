Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'da Beydağ-Ödemiş kara yolu üzerinde saat 23.30 sıralarında, Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) yönetimindeki açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindek otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan ile yolcu olarak bulunan Ali Aktaş (16), Mustafa Karataş (19) Reşat Bilgen (66) ve kamyonet sürücüsü Süleyman Özkan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.