Aydın'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın Söke'de Kapalı Pazaryeri'nde park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile kimliği ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu aracın şoför koltuğunda oturan 31 yaşındaki Ercan Z. ve yanında bulunan 25 yaşındaki Nurgül A. yaralandı.

ŞOFÖR ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan Nurgül A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurgül A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

KİMLİKLERİ BELLİ DEĞİL

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişiklerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.