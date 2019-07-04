Aydın'da panelvan ile tır kafa kafaya çarpıştı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kaza meydana geldi.

Hakkı Emir (55) yönetimindeki panelvan, Kuyucak’a bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüj üzerinden karşı şeride uçarak Denizli istikametinden İzmir istikametine seyir halinde bulunan R.K. yönetimindeki meşrubat yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Meydana gelen feci kazada panelvan araç hurdaya dönerken araçtan karayoluna savrulan panelvan sürücüsü Hakkı Emir’in eşi Fadimana Emir ile aile dostları olduğu öğrenilen Ayşe Kılıç olay yerinde feci şekilde yaşamını kaybetti. Kaza sırasında sürücü Hakkı Emir ile torunu Arda Emir yaralandı.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Söke’de pastacılık yaptığı öğrenilen Emir ailesinin Konya Akşehir’de bulunan yakınlarının yanına tatile gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Öte yandan TIR sürücüsü R.K., feci kaza nedeniyle olayın şokunu atlatamadığını ifade ederek, “Karşı şeritten refüjleri, kaldırımları aşarak taklalar atarak uçarak üstüme geldi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

















