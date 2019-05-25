taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Köpeğin ağzından güçlükle alınan kedi saldırıda ağır yaralandı.

İHA | 25.05.2019 - 03:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda, bakımı ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek bir kediye saldırdı.

Aydın’da pitbull dehşeti

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı.

Aydın’da pitbull dehşeti

Vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda çevredekiler kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa sola çarpan köpekten kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeğe ellerindeki sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kalırken, pitbull bir süre sonra kediyi bıraktı.

Vatandaşlar köpek sahibine tepki gösterdi. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı.

Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş olay yerine gelerek ilk müdahalesi yapılan kediyi dernek ofisine götürdü. Sosyal medya hesabından da saldırı anının görüntülerini yayınlayan Tekinbaş, köpek sahibinin bulunması için yardım istedi. Kısa süre içerisinde köpeğin sahibinin kimlik bilgisine ulaşan Tekinbaş, "Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen köpek sahibi gerekli cezayı almalıdır. Emniyete suç duyurusunda bulunacağız. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır" dedi.

Aydın’da pitbull dehşeti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

17
Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

27
İzmir’de ele geçirildi: 17 deri sayfalı

İzmir’de ele geçirildi: 17 deri sayfalı

22
Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

15
Yıldırım ağacı ikiye böldü, toprağa kanal açtı

Yıldırım ağacı ikiye böldü, toprağa kanal açtı

5
'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

2
Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir