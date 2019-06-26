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Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Üzerine rakam yazılarak podyuma çıkarılan düveler yetiştiriciler tarafından kapış kapış alındı.

İHA | 26.06.2019 - 15:31..
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilan edilen ‘Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi’ programı kapsamında yetiştirilen ilk parti 68 gebe düve ihale ile satışa çıkarıldı.

Rekabetli satışların da yaşandığı ihalede bir anda ses düzeni ve onlarca alıcıyı karşısında bulan inekler korkulu anlar yaşadı.

DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ İLK MEYVELERİNİ VERDİ

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması için Aydın’da kurulan 500 baş kapasiteye sahip Damızlık Düve Merkezi’nce yetiştirilen ilk düveler ihaleyle satılmış oldu.

Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

İNEKLER PODYUMA ÇIKTI

Sabah saat 11:00’de başlayan ihalede gebe düveler tek tek alıcıların önüne getirilerek tanıtıldı.

Bakanlık tarafından belirlenen buzağı seçim kriterleri kapsamında yüzde 90’ı ithal olarak, yüzde 10’u yurt içi ari işletmelerden olmak üzere, siyah alaca-holstein, kırmızı alaca- holstein ve simental ırklarına sahip gebe düveler ihalede açık artırma usulü ile satıldı.

Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Aydın'da podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

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