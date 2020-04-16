Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Erdek, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye yatırılan Erdek, tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ ATLATTI

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle 7 günlük süreçte sağlığına kavuşan polis memuru, 2 günlük gözetimin ardından evine taburcu edilecek.

Aydın'da polis memuru koronavirüsü yendi ViDEO

"GÖREVİME GİTMEDEN HASTANEYE GİTTİM"

14 günlük karantina süresini evde geçirecek olan Suat Erdek, "2003 yılında Şırnak'ta PKK ile çatışmada yaralandım. 4 ay hastanede tedavi gördüm, terör gazisiyim. Şimdi de günümüzün sıkıntılı belası koronavirüse yakalandım. 9 Nisan Perşembe akşamı ortada hiçbir şey yokken ani rahatsızlık başladı. Sabaha kadar yüksek ateş vardı. Ertesi gün görevim gereği karakola gitmem gerekiyordu. Göreve gitmeden, doğrudan hastaneye gittim. Burada yapılan testimin sonucu 1 gün sonra pozitif çıkınca, koronavirüs teşhisi konulup, tedavime başlandı." dedi.