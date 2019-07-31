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Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman S. A., gelen şikayetler üzerine hasta gibi gittiği polikliniği kapattırdı.

DHA | 31.07.2019 - 16:22..
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Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı International Dent Care Diş Polikliniği, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yabancı turistlere de hizmet vermek üzere, deniz manzaralı olan 1.200 metrekarelik alanda kurulu 3 katlı binada, 8 kişilik personelle 2 yıl önce hizmete girdi.

ŞİKAYET GELİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan, 2 lokal ameliyathane ve 4 diş kliniği bulunan poliklinik ile ilgili şikayetler gelmeye başlayınca harekete geçti. Hastalara hizmet verilip verilmediğini yerinde denetlemek isteyen Aldemir, 22 Temmuz'da mesai saatinde, şapka takarak özel aracıyla Kuşadası'ndaki polikliniğe gitti.

Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

ELİNDE SİGARAYLA KARŞILADILAR

Muayene olmak isteyen Aldemir'i elinde sigara ile karşıladığı belirtilen çalışan, "Doktor yok, muayene olamazsınız." diyerek, başka merkeze gitmesini söyledi.

"BAŞKA HASTANEYE GİDİN, DOKTORLAR İZİNLİ"

Rektör Aldemir'in dişinin ağrıdığını belirtip, doktorun ne zaman geleceğini sorması üzerine aynı çalışan, "Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. 1 aydır doktor yok." yanıtını verdi. Bunun üzerine Aldemir, "Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz?" diyerek, tepki gösterdi.

Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

POLİKLİNİK KAPATILDI

Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi ile görüşerek, Kuşadası'ndaki polikliniğin kapatılması, çalışanlarının da başka yere kaydırılması talimatını verdi.

Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı


Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

Aydın'da rektör hasta kılığında denetim yaptı

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