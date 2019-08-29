Aydın'da sahte dişçi hastasına istismarda bulundu

Aydın'ın Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde yaşayan V.S., diş ağrısı nedeniyle aynı mahallede yaşayan ve diş hekimi olarak tanıdığı 59 yaşındaki Sait Örücü'nün muayenehane olarak kullandığı evine gitti.

Örücü, ilaç vererek bayılttığı V.S.'ye cinsel istismarda bulundu.

KENDİNE GELDİKTEN SONRA ANLADI

Kendisine geldikten sonra cinsel istismara uğradığını fark eden V.S., evden çıkıp, polis merkezine gitti. V.S.'nin şikayeti üzerine polis, aynı gün Örücü'yü evinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonunda, kendini diş hekimi olarak tanıtan Örücü'nün evinde, diş tedavisi ve diş protezi yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen Sait Örücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.