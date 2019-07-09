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Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

Ruhsatsız silah satmadığı için belinden tabancasını çıkaran zanlı, 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.

DHA | 09.07.2019 - 20:06..
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Sezai Kızılcan'a ait silah ve av malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen ve isminin Mehmet olduğunu söyleyen kişi, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi.

4 EL ATEŞ ETTİ

Kızılcan müşteriye ruhsatı olup olmadığını sorup olumsuz yanıt alınca satış yapmak istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşteri, Kızılcan'a 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binip kaçtı.

Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, başlattığı çalışma sonucu şüphelinin hurdacı olduğunu belirledi. Suç aleti tabancayıda incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

Aydın'da silah satan kişiyi vurdular

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