Aydın'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kentin Nazilli ilçesinde Kadir B.'nin tabancayla bacağından vurduğu Güner Polat (49), hastanede tedaviye alındı.

ARACININ YANINA GİTTİ, BACAĞINDAN VURULDU

Ailesiyle mahalles'ndeki pazar yerine gelen Güner Polat, pazar alışverişinin ardından otomobilinin başına gitti. Aldığı gıda malzemelerini aracına bıraktığı sırada motosiklet ile pazar yerinden geçen Kadir B., tabanca ile Polat'a ateş açtı. Kadir B.'nin silahlı saldırısı sonucunda Polat, ayağından vuruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN HUSUMETLİ OLDUĞU ŞAHIS YAKALANDI

Polat, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçmaya çalışan Kadir B.'yi kısa sürede yakaladı. Saldırgan Kadir B.'nin, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.