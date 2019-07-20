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Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

DHA | 20.07.2019 - 03:07..
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Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde, İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Zeki Özdemir (23) yönetimindeki 06 L 51 63 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden İlyas Can Şimşek yönetimindeki 06 BJH 029 plakalı otomobil, otoyol gişelerine birlikte girmeye çalıştı.

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

ÖNCE GİREN ARAÇ TAKLA ATTI VE SÜRÜKLENDİ

İddiaya göre gişeye önce giren 06 L 51 63 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Diğer otomobil ise gişe duvarına çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobil sürücüsü Özdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Selçuk Yardımcı (23) yaralandı.

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası gişe yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

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