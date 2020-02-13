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Aydın'da takla atan araç kayalara çarparak durdu

Aydın’da otomobil sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil defalarca takla attı.

İHA | 13.02.2020 - 02:53..
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Aydın’da saat 20.00 sıralarında, kiraladığı otomobille Kuşadası’ndan Selçuk istikametine giden Tacdin T.(54) kontrolündeki 09 ABA 955 plakalı otomobil Selçuk virajlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

DEFALARCA TAKLA ATTI

Defalarca takla atan otomobil, yol kenarındaki kayalara çarparak durabildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri, Jandarma ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Otomobil sürücüsü Tacdin T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da takla atan araç kayalara çarparak durdu

Aydın'da takla atan araç kayalara çarparak durdu

Aydın'da takla atan araç kayalara çarparak durdu

Aydın'da takla atan araç kayalara çarparak durdu

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