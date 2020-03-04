Aydın'da tankerin çarptığı yaya öldü

1 Kefen parasını Mehmetçik'e bağışladı Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'de emekliliğini yaşayan Rahim Barış, biriktirdiği 10 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri için gözünü kırpmadan verdi.

2 Aracına aldığı kişiler hırsız, mallar da çalıntı çıktı İzmir'de, polis baskınında hırsızlarla beraber gözaltına alınan taksi şoförü Mihdi Yedikardeş, 52 gün tutuklu kaldıktan sonra, ilk duruşmada beraat etti.

3 Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu Banka kredi kartı borcunu ödemeyen Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz zor durumda.

4 İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi İdlib şehidinin cenazesini şova dönüştüren İyi Partili Aylin Cesur'a, kendi partisinin vekili sahip çıktı.

5 ABD'de 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı ABD'de şimdiye kadar sonuçları belli olan Demokratlar'ın ön seçimlerinde, 11 eyaletin 8'inde Biden birinci çıktı. Sanders ise 3 eyalette kazandı.

6 Ersun Yanal'ın tazminat isyanı Hakkında çıkan 'tazminat alacak' şeklindeki haberlere çok kızan Ersun Yanal, salondan ayrılırken "Kimse g*tünden uydurmayacak öyle" dedi.