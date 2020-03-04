taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1392
Euro
6.8435
Altın
1641.66
Borsa
111207.27
Gram Altın
324.289
Bitcoin
54342.01

Aydın'da tankerin çarptığı yaya öldü

Yol kenarında yürürken akaryakıt tankeriyle 68 yaşındaki yayaya çarpan sürücü, "Yaya olarak ilerliyordu, bir anda aracın önüne yöneldi" dedi.

DHA | 04.03.2020 - 08:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın'dan Denizli yönüne giden Cihangir T. yönetimindeki 35 NKD 55 plakalı akaryakıt tankeri, yol kenarında yürüyen Bülent Gönen'e (68) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gönen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gönen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Aydın'da tankerin çarptığı yaya öldü

"BİR ANDA ARACIN ÖNÜNE YÖNELDİ"

Gözaltına alınan tanker şoförü Cihangir T.'nin ifadesinde, "Yol kenarında bir karartı gördüm. Son anda kendisini fark ettim. Yaya olarak ilerliyordu, bir anda aracın önüne yöneldi ama duramadım." dediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Polis aracına çarpan şahıslar kaçarken kaza yaptı
İstanbul'da devriye yapan polis aracına çarptıktan sonra kaçmak isteyen iki şahıs, iki otomobile daha çarptıktan sonra yakalandı.
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü
Afyonkarahisar'da seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
Sakarya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bir kişi, servis şoförünü darbetti.
Ankara'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
159
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
51
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
27
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
26
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
66
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
79
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir