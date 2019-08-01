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Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın

Germencik ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın çıktı.

DHA | 01.08.2019 - 19:21..
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, Osman Tutal'ın kullandığı, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

SON ANDA ARAÇTAN İNEREK KURTULDULAR

Alevler kısa sürede büyürken, servis minibüsünü şoförü Tutal ve taşıdığı tarım işçileri son anda araçtan inerek canlarını kurtardı. Alevler, yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilendiği belirlenen 2 tarım işçisi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekileri su sıkarak yanan minibüs ve alevlerin sıçradığı otluk alanı yarım saatlik bir çabayla söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın

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