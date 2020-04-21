Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Prenses isimli bir köpek ile Garip isimli kedi, arkadaşlıklarıyla ilgi görüyor.

Tarlaya çalışmaya giden anne ve babanın kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki çocukları, çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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Osmaniye'de imamdan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kadirli ilçesindeki bir imam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli süsler hediye etti.