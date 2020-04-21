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Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Tarlaya çalışmaya giden anne ve babanın kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki çocukları, çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

AA |
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Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), çocukları Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ı (2) yanlarına alarak kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya gitti.

Burada bulunan tek göz kulübeye çocuklarını bırakan karı koca, çalışmaya başladı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra kulübeden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede yangını söndürürken, vücudunda yanıklar bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukların cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

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