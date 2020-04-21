Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), çocukları Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ı (2) yanlarına alarak kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya gitti.
Burada bulunan tek göz kulübeye çocuklarını bırakan karı koca, çalışmaya başladı.
İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Bir süre sonra kulübeden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede yangını söndürürken, vücudunda yanıklar bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocukların cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.