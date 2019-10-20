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Aydın'da telefon dolandırıcılarına suçüstü

Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcılığıyla bir kişinin 40 bin eurosunu alan dolandırıcılar yakayı ele verdi.

İHA | 20.10.2019 - 15:11..
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05 Ekim 2019 tarihinde telefonda kendini polis olarak tanıtan şüpheli, Kuşadası’nda ikamet eden bir vatandaşı arayarak, bankadaki paralarının dolandırıcı şahıslar tarafından ele geçirilmek istendiğini ve bankadaki paranın sahte olabileceğini bu yüzden parayı kontrol etmek istediğini söyledi.

ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA YAPILDI

Vatandaşın 35 bin Euro parasını çalan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında yine Kuşadası ilçesinde başka bir vatandaşı arayarak, kendini polis olarak tanıtan şüpheli, FETÖ/PDY örgütüne para aktarıldığı, bu paradan parmak izi alınması gerektiğini söyledi.

Aydın'da telefon dolandırıcılarına suçüstü

40 BİN EURO NOTAYA BIRAKILDI

Vatandaşın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile bağlantıya geçmesi üzerine, gerekli bütün tedbirler alındıktan sonra şüpheli ile buluşmak üzere bir yer belirlendi. Bir poşet içerisinde bulunan 40 bin Euro para bir noktaya bıraktırıldı.

Telefonla arayan şüpheli tam parayı alacakken ekipler hemen müdahale ederek kaçmaya çalışan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında H.A. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Daha önceki olayda olay yeri ve çevresinde saatlerce güvenlik kamera incelemesi yapılarak, yakalanan şüphelinin aynı kişi olduğu tespit edildi. H.A gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

H.A. çıkarıldığı adli makamlarca bahse konu iki ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da telefon dolandırıcılarına suçüstü

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