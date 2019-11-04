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Aydın'da terör propagandası operasyonu

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 37 kişi gözaltına alındı.

İHA | 04.11.2019 - 14:05..
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerinin sosyal medyadan propaganda yapması üzerine çalışma başlattı.

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günden bu yana takibe alınan ve sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 37 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Aydın Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 01 Ekim 2019 tarihinde Fırat Nehri’nin doğusunun KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili olarak operasyonun başlamasından 01 Ekim 2019 tarihine kadar Aydın ili genelinde 37 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Sosyal medya hesaplarında KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaparak operasyon aleyhine paylaşımları olduğu tespit edilen 37 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B isimli 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Aydın'da terör propagandası operasyonu

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