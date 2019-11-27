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Aydın'da tıra çarpan sürücü kamyona sıkışıp kaldı

Söke ilçesinde, tıra arkadan çarparak direksiyon başında sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 27.11.2019 - 17:08..
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Söke-Aydın karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında, Mustafa Buttak yönetimindeki 48 KB 496 plakalı kamyon, önünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 HD 0320 plakalı tıra arkadan çarptı.

DİREKSİYON BAŞINDA SIKIŞTI

Kaza sonrası kamyon şoförü Buttak, direksiyon başında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direksiyonda sıkışan Buttak'ı, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Direksiyon başında sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı -2

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı Buttak, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon başında sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı -1


Direksiyon başında sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı -3

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