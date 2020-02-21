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Aydın'da traktör ile minibüs çarpıştı

Aydın'da traktör ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 21.02.2020 - 02:44..
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Aydın Bağarası’ndan Söke istikametine seyreden 09 JS 462 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Necip Arslan yönetimindeki 09 JU 542 plakalı traktöre arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, şans eseri traktör sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı. Kazada minibüsün önünde oturan yolcu Cezmi Kurnaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı Cezmi Kurnaz, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'da traktör ile minibüs çarpıştı

Aydın'da traktör ile minibüs çarpıştı

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