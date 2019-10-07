Aydın'da üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda, yurttaki temizlik görevlisi, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İpek Cillioglu’nu, kaldığı yurt odasında yatağında uyur vaziyette buldu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ UYUYOR ZANNETTİ

Temizlik görevlisinin uyandırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi kız uyanmayınca, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cillioglu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cillioglu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Üniversite öğrencisi genç kızın epilepsi hastası olduğu iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.