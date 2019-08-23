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Aydın'da uyuşturucu satıcısı çalıntı motosikletiyle yakalandı

Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle takibe alınan Ü.B., çalıntı motosikletiyle yakalanarak, tutuklandı.

DHA | 23.08.2019 - 13:49..
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Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Söke ilçesinden Didim'e uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU VE TABANCA ÇIKTI

Kentte önlem alan ekipler, Didim'e motosikletle gelen Ü.B.'yi takibe aldı. Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde durdurulan Ü.B.'nin üstü arandı. Yapılan aramada 13,89 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildİ.

TUTUKLANDI

Ü.B.'nin kullandığı motosikletin de Efeler ilçesinden çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ü.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu satıcısı çalıntı motosikletiyle yakalandı

Aydın'da uyuşturucu satıcısı çalıntı motosikletiyle yakalandı

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