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Aydın'da yanlışlıkla ağabeyinin başına bıçak sapladı

Evlerinin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerden Ç.T.'nin fırlattığı bıçak, ağabeyi E.T.'nin başına isabet etti. E.T.'nin durumu ciddiyetini kuruyor.

DHA | 16.10.2019 - 08:59..
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Rekmez Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde, kardeşler Ç.T. ve E.T. oturdukları evin bahçesinde oyun oynamaya başladı.

AĞABEYİNİN BAŞINA İSABET ETTİ

Oyun sırasında Ç.T., ağabeyi E.T.'ye bıçak fırlattı. Bıçak, ağabeyi E.T.'nin başına isabet etti. Çocuğun çığlık seslerini duyan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği E.T., ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Burada tedaviye alınan E.T.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da yanlışlıkla ağabeyinin başına bıçak sapladı

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