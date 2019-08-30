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Aydın'da yarım asırlık lokanta küle döndü

Yaklaşık 50 yıldır faaliyete olan lokanta, mutfak kısmında başlayan yangının tüm binayı sarmasıyla tamamen kullanılmaz hale geldi.

İHA | 30.08.2019 - 11:06..
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Aydın’ın Köşk ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ali ve Mehmet Çakı kardeşlerin işlettiği yarım asırlık lokantada, sabah erken saatlerinde bir anda ocaktaki kızarmış yağ parladı.

MUTFAKTA BAŞLAYAN YANGIN LOKANTAYI KAPLDI

Ocakta başlayan yangın kısa sürede önce mutfağı daha sonra ise lokantanın tamamını kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

50 YILLIK LOKANTA HARABEYE DÖNDÜ

Lokantadaki yanıcı malzeme ve mobilyaların tutuşması nedeniyle güçlenen alevlere, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle müdahale edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, lokanta harabeye döndü. Büyük maddi hasasın oluştuğu yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmamasıyla yangının çevredeki iş yeri ve binalara sıçramadan söndürülmesi teselli oldu.

Aydın'da yarım asırlık lokanta küle döndü

Aydın'da yarım asırlık lokanta küle döndü

Aydın'da yarım asırlık lokanta küle döndü

Aydın'da yarım asırlık lokanta küle döndü

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