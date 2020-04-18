taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Aydın'da yasağa uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücü ve 3 arkadaşına, 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Aydın'da yasağa uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 UAY 87 plakalı otomobil sürücüsü T.B. ve 3 arkadaşı Candan Tarhan Bulvarı’nda ters şeritten farları kapalı şekilde seyir halinde ilerledi.

Şahıslar, bölgede denetim yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

YAKALANAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı’nda son buldu.

Şüphelileri yakalayan ekipler üst araması yaparken, polisin ‘Niye kaçtınız?’ sorusuna ise ‘Korktuk’ cevabını veren 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

Sigortası bulunmayan aracı bağlayan ekipler, A.G., Y.T., S.K. ve T.B.’ye emniyette “Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak” suçundan 3 bin 150’şer lira, sürücüye ise ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ters şeritte ilerleme ve "dur" ihtarına uymama suçundan cezai işlem uygulandı.

Aydın'da yasağa uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

Aydın'da yasağa uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

İlginizi Çekebilir
Giresun'da teleferik kazası: 1 ölü
Espiye'de, teleferik teli kopması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, emniyet ve jandarma tarafından toplam 1536 idari işlem yapıldı, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti
Sosyal medyada paylaştıkları videoda, deniz kenarında "Fakirler koronadan ölsün" diye bağıran zanlılar yakalandı
Yurt dışında koronadan 342 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı, yurt dışında koronadan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
180
Türbede hakaretler savuran provokatörden biri tutuklandı
Türbede hakaretler savuran provokatörden biri tutuklandı
817
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
369
Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki
Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki
539
Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti
Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti
680
31 ilde giriş-çıkışlar 15 gün daha uzatıldı
31 ilde giriş-çıkışlar 15 gün daha uzatıldı
133
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir