Aydın'da yasağa uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 UAY 87 plakalı otomobil sürücüsü T.B. ve 3 arkadaşı Candan Tarhan Bulvarı’nda ters şeritten farları kapalı şekilde seyir halinde ilerledi.

Şahıslar, bölgede denetim yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

YAKALANAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı’nda son buldu.

Şüphelileri yakalayan ekipler üst araması yaparken, polisin ‘Niye kaçtınız?’ sorusuna ise ‘Korktuk’ cevabını veren 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

Sigortası bulunmayan aracı bağlayan ekipler, A.G., Y.T., S.K. ve T.B.’ye emniyette “Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak” suçundan 3 bin 150’şer lira, sürücüye ise ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ters şeritte ilerleme ve "dur" ihtarına uymama suçundan cezai işlem uygulandı.