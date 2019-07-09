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Aydın'da yavru kedi aracın motoruna sıkıştı

Sıcaktan bunalınca girdiği aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İHA | 09.07.2019 - 10:22..
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın’da, sıcaktan bunalan yavru bir kedi serinlemek için park halindeki bir aracın motor kısmına girdi.

Geri çıkamayınca motorun parçaları arasında sıkışan kedinin miyavlamasını duyan çevre sakinleri, saatlerdir orada olduğu tahmin edilen hayvanı kurtarmak için seferber oldu.

YAVRU KEDİYİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI

Gürültü ve ışıkla korkutulmaya çalışılan kedi, tüm çabalara rağmen motordan çıkmayınca aracın altına giren bir mahalle sakini, yavru kediyi eliyle sıkıştığı yerden kurtardı. Saatler sonra özgürlüğüne kavuşan minik hayvan, kaçarak gözden kayboldu.

Aydın'da yavru kedi aracın motoruna sıkıştı

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