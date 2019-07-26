Aydın'da zehir tacirlerini polis karşıladı

Didim KOM Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine H.H.C. isimli şahsı takibe aldı.

Uyuşturucu madde yapımındda kullanılan kenevir bitkisi de yetiştirdiği öğrenilen şahsı takibe alan ekipler, şahsı satış yapmak isterken yakaladı.

UYUŞTURUCULARLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 10 paket kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 39.07 gram esrar maddesi, şeffaf poşet içerisinde 27.93 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda 67.00 gram esrar maddesi ele geçirildi. İkamet çevresinde saksı içerisine ekilmiş vaziyette 8 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler de ele geçiren polis uyuşturucu maddeler, satış ve içime hazırlanma işlerinde kullanılan malzemelerle birlikte H.H.C. isimli şahsı da gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şahsın hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hazırlanacak evraklarla adliyeye sevk edileceği belirtildi.





