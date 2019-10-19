Aydın'daki trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı

Kaza, Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.

BİRİ BEBEK 4 YARALI

İzmir'den Tavas istikametine seyir halinde olan Mehmet Mağatlı idaresindeki otomobil emniyet şeridinde çakıla kaptırdı. Ardından aracı şarampole kaçmaktan kurtarmaya çalışan sürücü orta refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan sürücü ile birlikte eşi Neriman Mağatlı çocukları Mehmet ve Halil Mağatlı yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılar ambulansla Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilip tedavi altına alındı. Kazada emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önledi.