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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

DHA | 14.10.2019 - 13:13..
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Gaziantep Mücahitler Mahallesi'nde Ali Erfidan, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı.

Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü

3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde; Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek, gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü

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