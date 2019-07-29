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Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Otomobile arkadan çarpan hafif ticari araç, refüje çıkıp aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

DHA | 29.07.2019 - 03:00..
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Sivas'ta saat 23.30 sıralarında Muhsin Yazıcoğlu Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Gökhan Sahbazoğlu yönetimindeki 58 ABH 798 plakalı hafif ticari araç ile Akın Güven yönetimindeki 58 BT 081 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğini çarpıp, devirdikten sonra karşı şeride geçip durdu.

ELEKTRİK KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve ÇEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bulvarda önlem alırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. ÇEDAŞ ekipleri, aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle bulvarın elektriğini kesti.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Sahbazoğlu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sahbazoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan hafif ticari araç ile otomobil bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı

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