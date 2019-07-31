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Aydınlı koca karısını taciz eden adama dehşeti yaşattı

Çine'de karısını 1 yıldır taciz eden adamla karşılaşan K.Ç., adamı önce bıçakladı ardından da adamı kaçırarak dövdü. Yakalanan K.Ç. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA | 31.07.2019 - 14:51..
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Aydın'da yaşayan S.Ç. ve K.Ç. çifti, S.Ç.'ye 1 yıldır sürekli cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettikleri B.K. ile buluştu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önünde karşılaşan üç kişi, tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

BIÇAKLADIKTAN SONRA ARABAYA BİNDİRDİLER

Tacize uğradığı iddia edilen kadının kocası K.Ç., B.K.’yi bıçakladıktan sonra, arkadaşları H.G.’nin aracına zorla bindirerek kaçırdı.

Bıçak darbesiyle yaralanan B.K., aracın kırmızı ışıkta beklemesini fırsat bilerek kendisini araçtan dışarı attı.

Aydınlı koca karısını taciz eden adama dehşeti yaşattı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan B.K., şikayette bulundu. Şikayetin ardından S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından gözaltına alındı.

Aydınlı koca karısını taciz eden adama dehşeti yaşattı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan üç şahıstan, S.Ç. ve H.G. serbest bırakılırken, K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçla kaçırılan ve bıçak darbeleri ile yaralanan B.K.’nin Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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