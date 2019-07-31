Aydınlı koca karısını taciz eden adama dehşeti yaşattı

Aydın'da yaşayan S.Ç. ve K.Ç. çifti, S.Ç.'ye 1 yıldır sürekli cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettikleri B.K. ile buluştu.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önünde karşılaşan üç kişi, tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.
BIÇAKLADIKTAN SONRA ARABAYA BİNDİRDİLER
Tacize uğradığı iddia edilen kadının kocası K.Ç., B.K.’yi bıçakladıktan sonra, arkadaşları H.G.’nin aracına zorla bindirerek kaçırdı.
Bıçak darbesiyle yaralanan B.K., aracın kırmızı ışıkta beklemesini fırsat bilerek kendisini araçtan dışarı attı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastaneye kaldırılan B.K., şikayette bulundu. Şikayetin ardından S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan üç şahıstan, S.Ç. ve H.G. serbest bırakılırken, K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçla kaçırılan ve bıçak darbeleri ile yaralanan B.K.’nin Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.