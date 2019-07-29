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Aydınlı Sefa'nın en büyük hayali vatani görevini yapmak

Gelişim bozukluğu hastalığı yaşayan 22 yaşındaki Sefa Tirit, 11 kiloya ulaştı. Tirit'in en büyük hayali ise askerliğini yapmak ve evlenmek.

İHA | 29.07.2019 - 11:29..
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Yusuf ve Şerife Tirit çiftinin oğulları Sefa, 1998 yılında 1 kilo 250 gram ağırlığında, yaklaşık 30 santimetre boyunda dünyaya geldi.

Aydınlı Sefa'nın en büyük hayali vatani görevini yapmak

Aydınlı Sefa'nın en büyük hayali vatani görevini yapmak ViDEO

21 YILDA 11 KİLOYA ULAŞTI

Gelişim bozukluğu hastalığı nedeniyle Tirit, geride bıraktığı 21 yılda 11 kilo 400 gram ağırlığına, yaklaşık 1 metre boyuna ulaştı.

Yaşıtları askerliğini yapıp evlenip yuva kurarken Sefa Tirit, halen bebeklikten yeni kurtulmuş bir çocuk görünümünde.

Aydınlı Sefa'nın en büyük hayali vatani görevini yapmak

HAYALİ ASKERLİK YAPIP EVLENMEK

Konuşmakta da zorlanan Sefa Tirit’in, en büyük hedefi ise önce askerlik yapıp sonra evlenmek.

Davul tutkusu ile hayata tutunan Sefa Tirit, boyuna uygun olarak yapılan davulunu elinden bir an olsun düşürmüyor. İlçede ’Parmak çocuk’ olarak da bilinen Tirit, çaldığı şarkılar ve söylediği manilerle gönülleri fethediyor.

Aydınlı Sefa'nın en büyük hayali vatani görevini yapmak

"BANA GÖRE DAVUL YAPILDI"

Mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gören Sefa Tirit, "Davul çalmasını çok seviyorum. Bana göre davul yapıldı. Büyük davul da çalarım ama zorlanırım. Davulumla ben hayatımdan çok memnunum.” diyerek, yaşadığı sıkıntılara rağmen neşeli tavırları ile çevresine de enerji veriyor.

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