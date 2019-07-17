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Aydos Ormanı'nda kadın cinayeti

Sevgilisinden ayrılmak istediği için öldüren Seher O.'nun cansız bedeni Aydos Ormanı'nda bulundu.

İHA | 17.07.2019 - 10:54..
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Aydos Ormanı'nda, mantar toplamak için ormanda gezen vatandaş tarafından 40’lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu.

Vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

İddiaya göre polis, adının Seher O. olduğunu belirlediği kadının cesedinin birkaç gündür ormanda olduğunu ve cinayeti işleyen şahsın kaçarken ormana bazı eşyalarını attığını tespit etti.

Aydos Ormanı'nda kadın cinayeti

SATIRLA ÖLDÜRDÜ

Ayrıca kadının boynunun arka tarafına satırla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili inceleme yürüten polis, kadının bir süre ilişki yaşadığı, daha sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen M.İ.’nin ise olaydan sonra Maltepe’de intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen kadının ailesinin cesedin kimliğini teşhis etmesinin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

Cesedi ormanda fark eden vatandaş, “Buraya mantar toplamaya geldim, gezerken gördüm. Hiç kımıldamıyordu. Baktım polise haber verdim” dedi.

Aydos Ormanı'nda kadın cinayeti

Aydos Ormanı'nda kadın cinayeti

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