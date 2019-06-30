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Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Yangın, karadan ve havadan yapılan çabuk müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

DHA | 30.06.2019 - 20:56..
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İstanbul'da Aydos Ormanı Sultanbeyli mevkiinde, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormandan yükselen alevleri fark edenler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormana Yakacık ve Sultanbeyli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve helikopterle de havadan  müdahale edildi.

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı VİDEO

NEDENİ BİLİNMİYOR

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

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