taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4847
Euro
6.2
Altın
1203.205
Borsa
92708.56
Gram Altın
212.165

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Meclis kürsüsünden AK Parti'nin bölücü olduğunu söyleyerek ayet okumaya başlayan HDP'li vekile cevap AK Parti sıralarından geldi.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kürsüye çıkarak AK Parti'yi suçlamaya başladı.

AK Parti'yi  bölücülükle suçlayan Kandil'in vekili, "Yunus suresi 99’uncu ayeti okuyun: “Eğer Rabb’in dileseydi yer yüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse sen mi onları inandırmak için, inanmak için zorlayacaksın?” dedi.

PKK'YA OKU

HDP'li Kaya'nın ayet okuması üzerine AK Parti sıralarından "PKK’ya oku ayeti, Kur'an’ı PKK’ya oku." diye tepkiler yükseldi.

Bu sözler Meclis tutanaklarına geçti.

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

59
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

10
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

6
Çanakkale Destanı'nı arkadaşlarına anlatan ufaklık

Çanakkale Destanı'nı arkadaşlarına anlatan ufaklık

19
Anadolu'da bir garip köy oyunu

Anadolu'da bir garip köy oyunu

34
Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

0
Artvin'de anestezi teknisyeni, odasında ölü bulundu

Artvin'de anestezi teknisyeni, odasında ölü bulundu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM