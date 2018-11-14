Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kürsüye çıkarak AK Parti'yi suçlamaya başladı.

AK Parti'yi bölücülükle suçlayan Kandil'in vekili, "Yunus suresi 99’uncu ayeti okuyun: “Eğer Rabb’in dileseydi yer yüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse sen mi onları inandırmak için, inanmak için zorlayacaksın?” dedi.

PKK'YA OKU

HDP'li Kaya'nın ayet okuması üzerine AK Parti sıralarından "PKK’ya oku ayeti, Kur'an’ı PKK’ya oku." diye tepkiler yükseldi.

Bu sözler Meclis tutanaklarına geçti.