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Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

Afyonkarahisar'da koruma altında bulunan ve halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor.

DHA | 20.05.2019 - 11:09..
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Ayı gülü çiçeği, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda açıyor.

60 BİN 163 TL CEZASI VAR

Küme halinde açan çiçekler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.

Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek ViDEO

KAMERALARLA TAKİP

Her yıl mayıs ve haziran aylarında açan ve Latince adı 'paeonia mascula' olan ayı güllerinin, çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası ise 60 bin 163 TL.

Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

FOTOĞRAFÇILAR BEKLENİYOR

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Ayı gülü, Afyonkarahisar'da sadece bu bölgede yetişiyor. Çiçeklerin açması ile birlikte vadi boyunca çok güzel bir doğa görüntüsü oluşuyor. Çiçekleri fotoğraflamak için doğa fotoğrafçılarını davet ediyoruz." dedi.

Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

AĞIR BİR PARA CEZASI

Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını aktaran Başkan Erol, çiçekleri izinsiz koparan veya zarar verenlerin ağır para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

DESTEK VERİLECEK

Bölgeyi koruyup, geliştirmek istediklerini kaydeden Erol, "2016 ve 2017 yıllarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz buranın varlığını tespit ederek, burayla ilgili AKÜ ile de işbirliği yaparak, ciddi bir proje yürütüyor. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz. Her türlü bu koruma projesine destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

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