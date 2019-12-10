Tekno 'on' 14. Bölüm - ''Ay ile ilgili muhtemelen bilmediğiniz 10 gerçek''

Dünyanın tek doğal uydusu olan Ay, Güneş sistemi içindeki beşinci büyük doğal uydu olma özelliğine sahip. Yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıkta bulunan ve şimdiye kadar birçok araştırmaya ev sahipliği yapan uydumuz, insanların şimdiye kadar ziyaret etme şansına sahip olduğu tek gök cismidir.

Dünya'ya daha yakın olması nedeniyle bilim insanlarının daha kolay gözlemleyebildiği uydumuz, yine de birçok gizemli sır barındırıyor. Bu içeriğimizde, Ay'da gözlemlenen 10 farklı gizeme daha yakından bakacağız.

1. AY DEPREMLERİ

Ay, jeolojik aktivitesi çok az olan ölü bir kaya parçası olmasına rağmen, titreşime oldukça meyillidir. Bilim insanlarının Ay depremleri adını verdiği bu sarsıntıların, 4 farklı çeşidi bulunuyor.

Derin depremler, göktaşı darbelerinden kaynaklanan titreşimler ve Güneş'in ısısından kaynaklanan termal depremler nispeten zararsızdır. Ancak dördüncü çeşit olan sığ Ay depremleri, oldukça fazla zarara yol açabilir. Bu tür depremler, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğüne kadar çıkabiliyor ve 10 dakika boyunca aralıksız devam edebiliyor.

Ay depremleri hakkında en korkutucu olan şey ise, gerçekleşen depremlere neyin sebep olduğu hakkında bilim insanlarının hiçbir fikri olmaması. Dünya'da gerçekleşen depremlere genellikle tektonik plakaların hareketi neden olur, ancak Ay'da herhangi bir aktif tektonik plaka bulunmuyor.

2 UYDU MU GEZEGEN Mİ?

Birçok bilim insanına göre Ay, Dünya'nın uydusudur. Ancak Ay'ın gezegen olabileceğini düşünen araştırmacılar da bulunuyor. Bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük nedenlerden biri de Ay'ın uydu olamayacak kadar büyük olması. Çünkü Ay, şu anda Güneş sistemindeki gezegenlere ait uyduların hepsinden daha büyük.

Büyük boyutundan dolayı Ay, Dünya'nın yörüngesinde dönüyor gibi görünse de aslında ikisi de kendi kütle merkezleri etrafında hareket ediyor. Bu duruma ise BaryCenter adı veriliyor.

BaryCenter, birbirinin yörüngesindeki iki veya daha fazla gök cisminin kütle merkezidir ve cisimlerin yörüngede döndüğü noktadır. Ay'ın BaryCenter noktası ise Dünya'nın tam içinde bulunuyor. Bu nedenle birçok araştırması, aslında Dünya ve Ay'ın ikiz gezegenler olduğunu düşünüyor.

(BaryCenter meselesini daha sonra ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağız)

3. AY'IN ETRAFI DEVASA BİR ÇÖP KUTUSUNU ANDIRIYOR





Herkes Ay'ın, Dünya'nın uydusu olduğunu biliyor. Ancak, oraya piknik alanı gibi davranıldığından çoğu kişinin haberi yoktur. Ay'ın etrafında yaklaşık 181 ton insan yapımı malzeme olduğu tahmin ediliyor.

Bu çöplerin çoğu çeşitli deneylerden, uzay sondalarından ve Ay taşıtlarından kalan parçalardan oluşuyor.

4. AY'DA İNSAN KÜLLERİ BULUNUYOR





Ünlü bir gökbilimci ve jeolog olan Eugene Shoemaker, kozmik etkilerin bilimsel araştırmalarına katkıda bulundu ve Apollo astronotlarının Ay'ı araştırmak için kullandığı yöntem ve teknikleri ortaya çıkardı.

Aslına bakacak olursak ünlü gökbilimci, Apollo görevinde Ay'a seyahat eden astronotlar arasında yer almak istiyordu. Ancak küçük bir tıbbi sorun nedeniyle Shoemaker'ın bu başvurusu reddedildi.

NASA, ünlü gökbilimcinin ölümünden sonra dileğini yerine getirdi ve 1998 yılında Ay;'a gönderdiği Lunar Prospector aracı ile küllerini Ay yüzeyine savurdu.

5. AY'DAKİ GİZEMLİ YAPILAR





Ay'ı ziyaret eden uzay araçlarI tarafından çekilen bazı fotoğraflar, Ay yüzeyinde oldukça garip şekillerin olduğunu gösteriyor. Bu görüntülerin birçoğu, küçük teneke kutu şeklindeki yapılardan, en az 1.6 kilometre uzunluğunda olan yüksek yapılara kadar değişebiliyor.

Komplo teorisyenlerine göre ise bütün bu yapılar, Ay'da yaşayan ve karmaşık yapılar inşa etmiş gelişmiş bir medeniyete işaret ediyor. NASA ise bu düşüncelere inanmadığı için gizemli yapılar üzerinde pek fazla araştırma yapmıyor.

6. AY TOZU





Ay'ın en şaşırtıcı tehlikelerinden biri olan Ay tozu, Dünya'daki kum tanelerine hiç benzemiyor. Un kadar ince ancak oldukça pürüzlü olan Ay tozları, yer çekimi sayesinde her yere yapışabiliyor.

NASA, şimdiye kadar Ay tozundan kaynaklanan sayısız problem yaşadı. Astronotların botlarını neredeyse tamamen aşındıran ve vizörlerini zımparalaya Ay tozları, elbiselere oldukça zarar verdi.

7. DÜŞÜK YER ÇEKİMİ





Ay'daki yer çekiminin, Dünya'dakinin sadece altıda biri olması nedeniyle yüzeyde hareket etmek oldukça zordur. Düşük yer çekimi nedeniyle Ay'da hızlıca hareket etmek veya yön değiştirmek, Dünya'dakine hiç benzemiyor.

8. AY NASIL OLUŞTU SORUSU

Ay'ın nasıl oluştuğua dair aslında herhangi bir kanıt yok. Ancak bilim insanları şimdiye kadar birçok teori ortaya çıkardı. Örneğin bir teori, eski zamanlarda Ay'ın Dünya'nın bir parçası olduğunu ve daha sonra Dünya'dan ayrıldığını ileri sürüyor.

Başka bir teoriye göre ise Ay, evrence serbestçe hareket ettikten sonra Dünya'nın yerçekimi tarafından yakalandı ve şimdiki konumunu aldı. Ay'ın nasıl oluştuğuna dair en muhtemel teori ise 'Dev Etki Teorisi'dir. Bu teori, Theia adında bir gezegenin çok eskiden Dünya'ya çarptığını ve bu çarpışma sonucunda oluşan enkaz bulutunun Ay'ı oluşturduğunu öne sürüyor.

9. AY VE UYKU İLİŞKİSİ





Ay ve Dünya'nın birbirleri üzerindeki etkileri inkar edilemez. Ancak Ay'ın insanlar üzerinde meydana getirdiği etkiler, her zaman tartışma konusu olmuştur. Birçok insan, dolunayın insanları olumsuz etkilediğini düşünüyor, ancak bilimin bu konuda kesin bir kanıtı yok. Yine de bilimin onaylayabildiği bir şey var: Ay, insanların uyku döngüsünü etkiliyor.

İsviçre’deki Basel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Ay'ın evreleri insan uykusunu net bir şekilde etkiliyor. Dolunayın insan uykusunu olumsuz etkilediği belirtilen araştırma eğer doğruysa, 'dolunayın insan davranışlarını olumsuz etkilediği' iddiaları da doğru olabilir.

10. AY'DAKİ GÖLGELER





Ay'da oluşan gölgeler, atmosfer eksikliği nedeniyle Dünya'daki gölgelerden çok daha koyudur. Güneş ışığını doğrudan alamayan her şey, Ay üzerinde zifiri karanlık olarak görünüyor. Bu nedenle Ay'daki herhangi bir gölgeye elinizi koyduğunuzda, eliniz tamamen görünmez hale geliyor.

Tekno 'on' serimizin 14. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

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