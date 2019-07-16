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Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk defa su aranacak

Hindistan, Ay'a fırlatacağı Chandrayaan-2 aracıyla ilk defa Ay'ın güney kutbunda su bulmaya çalışacak.

AA | 16.07.2019 - 09:31..
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Hindistan bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, içerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirecek. Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacak.

ay

Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

İLK DEFA HİNDİSTAN KEŞFEDECEK

Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.hindistan

DÜN GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN FIRLATMA ERTELENDİ

Hindistan'ın ikinci Ay görevini gerçekleştirecek Chandrayaan-2 uzay aracının fırlatılması teknik aksaklık nedeniyle ertelendi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırlatma için yakın zamanda yeni bir tarih belirleneceği kaydedildi.

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