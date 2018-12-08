Ay'ın uzak tarafını gözlemleyecek araç fırlatıldı

Çin'den fırlatılan ve Ay'ın öteki yüzünü gözlemleyecek olan roket, başarılı bir çalışmanın ardından Ay'a gönderilmek üzere yola çıktı. Eğer her şey yolunda giderse, Ay'ın diğer yüzünü gözlemlemek yakın bir tarihte mümkün olacak.

Aracın, Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere, Von Kármán krateri denen dev bir ovaya inmesi planlanıyor. Bu uzay aracının amacı ise Ay'ın yüzeyini detaylı bir şekilde incelemek. Bilim insanları, Ay'ın uzak tarafından toplayacakları verileri, yakın taraftaki verilerle karşılaştıracak.

AY'A BİTKİ VE BÖCEK TAŞIYOR

Uzay aracı ayrıca Ay'da yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini tespit etmek için tohum ve ipekböceği larvaları da taşıyor. Çeşitli uzay programları, Ay'ın daha dağlık ve karanlık olan öteki yüzeyini fotoğraflasa da, daha yakından inceleme şansları olmamıştı.