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Aykut Kocaman, Miroslav Stoch'u istiyor

PAOK'tan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Slovak yıldız Miroslav Stoch için Konyaspor Yönetimi çalışmalara başladı.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 17:56..
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Sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Konyaspor, ligin ikinci devresinde bambaşka bir görüntüde olmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda ara transferi oldukça haraketli geçirecek olan Yeşil-Beyazlılar, en az 5-6 takviye yapacak.

Gündemdeki isimlerden birinin de Stoch olduğu öğrenildi.

Aykut Kocaman, Miroslav Stoch'u istiyor

AYKUT HOCA, GEÇMİŞİ KENARA BIRAKMAK İSTİYOR

PAOK'tan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Slovak yıldız için Konyaspor Yönetimi çalışmalara başladı.

Özellikle teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'den eski öğrencisini istediği öğrenildi.

Aykut Kocaman ve Miroslav Stoch ikilisinin Fenerbahçe'deyken sorun yaşadığı biliniyordu.

Buna rağmen Aykut hoca, geçmişte yaşanan sıkıntıları bir kenara bırakarak Slovak yıldızı Konya'ya getirmek istiyor.

Stoch ile bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de yakından ilgileniyor.

Aykut Kocaman, Miroslav Stoch'u istiyor

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