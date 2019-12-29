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Aykut Kocamanlı Konya yine kaybetti

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor'u Cisse'nin son uzatmaların sonunda attığı golle 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 19:04..
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Süper Lig'de ilk yarının sonundaki 17. haftada Alanyaspor, evinde Konyaspor ile karşılaştı.

Başakşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Aykut Kocamanlı Konya yine kaybetti

SON DAKİKADA SAHNEYE CİSSE ÇIKTI

Konyaspor 8. dakikada Daci'nin golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a beraberliği getiren gol 35. dakikada golcüsü Papiss Cisse'den geldi. 90+5. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Senegalli golcü Cisse, attığı golle 3 puanı getiren isim oldu. Papiss Cisse, 2019 yılını böylece 23 golle tamamlamış oldu.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Alanyaspor, 29 puana yükseldi. 10 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 15 puanla, 15. sırada kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Alanyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Aykut Kocamanlı Konya yine kaybetti

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