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Aylan bebeğin kardan heykeli

Vanlı kuzenler, bahçelerine Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Suriyeli Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı.

DHA | 03.01.2020 - 17:25..
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde oturan 12 yşındaki Zeynep Nur ile 13 yaşındaki Elvin Fazla isimli kuzenler, yağan karın ardından bahçelerine, Bodrum'da 2 Eylül 2015'te teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin kardan heykelini yaptı.

Aylan bebek heykeli sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Aylan bebeğin kardan heykeli

SAVAŞIN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLERE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORLAR

Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediklerini belirten kuzenler, geçen yıl da kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaptıklarını söyledi.

Aylan bebeğin kardan heykeli

Aylan bebeğin kardan heykeli

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