Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

Selen KALDIRIM/ [email protected]nsonhaber.com
Etleriniz cızır cızır pişerken, hamağa uzanıp amaçsızca yatmalık bir haber yazdım. Yalnız şimdiden söyleyeyim; eş, dost kim varsa topla öyle gidelim. Yalnız taş duvar olmaz demişler. Bu hafta kimse plan yapmasın, barbekü partiniz var.
MANGAL KÜLTÜRÜ DENEN BİR ŞEY VAR
Mangal bir kültürdür. Mangalbaşı vardır, gavurdağı salatası vardır, Fanta’sı vardır, termosta demli çayı vardır. Yapılacaklar arasında en güzel aktivitelerse kuşkusuz çim futbolu ya da voleybol olsa gerek. En sevdiğim, toza, toprağa karışıp doğayla vakit geçirmek. Balkonda, yaylada, terasta, bağda, bahçede, mesire alanında... Mangal her yere yakışır.
İSTANBUL MESİRE ALANLARI
Peki bu leziz piknik aktivitesini nerede gerçekleştirebilirsin? İstanbul ve çevresindeki nadide mesire alanlarını sizler için derledik. Mangal deyince hemen hemen hepimizin aklına ezber parklar geliyor. Belgrad olsun, Polonezköy olsun, Ağva olsun... Hafta sonu kalabalığından geçilmeyen mesire alanlarına doluşuyoruz. Halbuki İstanbul ve şehir çevresinde onlarca güzide mesire alanı var.
BELGRAD ORMANI- Sarıyer
POLONEZKÖY TABİAT PARKI- Beykoz
TAYAKADIN MESİRE YERİ- Gaziosmanpaşa
MARMARACIK MESİRE YERİ- Rumeli Kavağı
KAYMAKDONDURAN MESİRE YERİ- Beykoz-Akbaba Köyü
DEĞİRMENBURNU MESİRE YERİ- Adalar/ Heybeliada