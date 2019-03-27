taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42765
Euro
6.2022
Altın
1318.36
Borsa
95256.64
Gram Altın
230.347

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

İstanbul’da piknik sezonu açıldı. Mangal mevsimi geldi çattı. Kiminiz balkon, bahçesinde çoktan ateşi yaktı; kiminiz hafta sonu gidilesi bir mesire yeri arıyor.

Özel İçerik | 27.03.2019 - 13:10..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş
Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

Selen KALDIRIM/ [email protected]nsonhaber.com

Etleriniz cızır cızır pişerken, hamağa uzanıp amaçsızca yatmalık bir haber yazdım. Yalnız şimdiden söyleyeyim; eş, dost kim varsa topla öyle gidelim. Yalnız taş duvar olmaz demişler. Bu hafta kimse plan yapmasın, barbekü partiniz var.

MANGAL KÜLTÜRÜ DENEN BİR ŞEY VAR

Mangal bir kültürdür. Mangalbaşı vardır, gavurdağı salatası vardır, Fanta’sı vardır,  termosta demli çayı vardır. Yapılacaklar arasında en güzel aktivitelerse kuşkusuz çim futbolu ya da voleybol olsa gerek. En sevdiğim, toza, toprağa karışıp doğayla vakit geçirmek. Balkonda, yaylada, terasta, bağda, bahçede, mesire alanında... Mangal her yere yakışır.

İşte şehrin içerisindeki mangalın en iyi adresleri…

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

İSTANBUL MESİRE ALANLARI

Peki bu leziz piknik aktivitesini nerede gerçekleştirebilirsin? İstanbul ve çevresindeki nadide mesire alanlarını sizler için derledik. Mangal deyince hemen hemen hepimizin aklına ezber parklar geliyor. Belgrad olsun, Polonezköy olsun, Ağva olsun... Hafta sonu kalabalığından geçilmeyen mesire alanlarına doluşuyoruz. Halbuki İstanbul ve şehir çevresinde onlarca güzide mesire alanı var.

BELGRAD ORMANI- Sarıyer

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

POLONEZKÖY TABİAT PARKI- Beykoz

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

TAYAKADIN MESİRE YERİ- Gaziosmanpaşa

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

MARMARACIK MESİRE YERİ- Rumeli Kavağı

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

KAYMAKDONDURAN MESİRE YERİ- Beykoz-Akbaba Köyü

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

DEĞİRMENBURNU MESİRE YERİ- Adalar/ Heybeliada

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

İMRAHOR MESİRE YERİ - Arnavutköy

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

FATİH ORMANI- Şişli/Ayazağa

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

MEHMET AKİF ERSOY MESİRE YERİ- Sarıyer

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

BENTLER MESİRE YERİ - Sarıyer

Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

FATİH ÇOCUK ORMANI - PARKORMAN- Şişli

ODAYERİ MESİRE YERİ- Hasdal/Kemerburgaz

GAZİ MAHALLESİ MESİRE YERİ- Kağıthane/Alibeyköy

AZİZPAŞA MESİRE YERİ- Hasdal/Kemerburgaz

ŞAMLAR - ARNAVUTKÖY MESİRE YERİ- Arnavutköy

AYVAT BENDİ MESİRE YERİ- Eyüp

İNCEĞİZ MESİRE YERİ- Çatalca

ÇATALCA MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MESİRE YERİ- Çatalca

MİHRABAD MESİRE YERİ- Kavacık

AVCIKORU MESİRE YERİ- Şile

AYDOS MESİRE YERİ- Kartal

TAŞDELEN MESİRE YERİ- Çekmeköy

BAHÇEKÖY FİDANLIĞI- Adalar/ Büyükada

BÜYÜKADA MESİRE YERİ- Adalar

BİNBAŞI MESİRE YERİ- Eyüp

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

174
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

70
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

163
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

266
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

250
BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

210
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

143
[+] Görüş bildir