Aylardan mangal: İstanbul mesire alanları

Etleriniz cızır cızır pişerken, hamağa uzanıp amaçsızca yatmalık bir haber yazdım. Yalnız şimdiden söyleyeyim; eş, dost kim varsa topla öyle gidelim. Yalnız taş duvar olmaz demişler. Bu hafta kimse plan yapmasın, barbekü partiniz var.

MANGAL KÜLTÜRÜ DENEN BİR ŞEY VAR

Mangal bir kültürdür. Mangalbaşı vardır, gavurdağı salatası vardır, Fanta’sı vardır, termosta demli çayı vardır. Yapılacaklar arasında en güzel aktivitelerse kuşkusuz çim futbolu ya da voleybol olsa gerek. En sevdiğim, toza, toprağa karışıp doğayla vakit geçirmek. Balkonda, yaylada, terasta, bağda, bahçede, mesire alanında... Mangal her yere yakışır.

İşte şehrin içerisindeki mangalın en iyi adresleri…

İSTANBUL MESİRE ALANLARI

Peki bu leziz piknik aktivitesini nerede gerçekleştirebilirsin? İstanbul ve çevresindeki nadide mesire alanlarını sizler için derledik. Mangal deyince hemen hemen hepimizin aklına ezber parklar geliyor. Belgrad olsun, Polonezköy olsun, Ağva olsun... Hafta sonu kalabalığından geçilmeyen mesire alanlarına doluşuyoruz. Halbuki İstanbul ve şehir çevresinde onlarca güzide mesire alanı var.

BELGRAD ORMANI- Sarıyer





POLONEZKÖY TABİAT PARKI- Beykoz

TAYAKADIN MESİRE YERİ- Gaziosmanpaşa

MARMARACIK MESİRE YERİ- Rumeli Kavağı

KAYMAKDONDURAN MESİRE YERİ- Beykoz-Akbaba Köyü

DEĞİRMENBURNU MESİRE YERİ- Adalar/ Heybeliada

İMRAHOR MESİRE YERİ - Arnavutköy



FATİH ORMANI- Şişli/Ayazağa





MEHMET AKİF ERSOY MESİRE YERİ- Sa rıyer





BENTLER MESİRE YERİ - Sarıyer





FATİH ÇOCUK ORMANI - PARKORMAN- Şişli

ODAYERİ MESİRE YERİ- Hasdal/Kemerburgaz

GAZİ MAHALLESİ MESİRE YERİ- Kağıthane/Alibeyköy

AZİZPAŞA MESİRE YERİ- Hasdal/Kemerburgaz

ŞAMLAR - ARNAVUTKÖY MESİRE YERİ- Arnavutköy

AYVAT BENDİ MESİRE YERİ- Eyüp

İNCEĞİZ MESİRE YERİ- Çatalca

ÇATALCA MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MESİRE YERİ- Çatalca

MİHRABAD MESİRE YERİ- Kavacık

AVCIKORU MESİRE YERİ- Şile

AYDOS MESİRE YERİ- Kartal

TAŞDELEN MESİRE YERİ- Çekmeköy

BAHÇEKÖY FİDANLIĞI- Adalar/ Büyükada

BÜYÜKADA MESİRE YERİ- Adalar