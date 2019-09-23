Aylin Coşkun: Altın kolyeleri kopartıp attım

15 yıldır birliktelik yaşadığı Volkan Aslan ile dünya evine giren şarkıcı Aylin Coşkun, kendisine yaklaşık 5 milyon TL'lik takı takıldığını ve kolyeleri üzerinden zorla çıkardığını anlattı.

"BABAM SAĞ KOLU DOLDURDU"

Coşkun, ''Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener, pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam 'sağ kolun benim onu kimseye ayırma' dedi. Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar.

"BEN DE FITIK VAR"

Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi. Birçoğu takı takmadan gitmiş evime bekliyorum. Bu kadar altının içinde Erhan Bayraktar'ın taktığı çeyrek altını fark ettim. Takılar banka kasasında duruyor." dedi.