taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7198
Euro
6.2838
Altın
1519.42
Borsa
100130.58
Gram Altın
279.512
Bitcoin
56833.24

Aylin Coşkun: Altın kolyeleri kopartıp attım

Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun, 5 milyon TL'lik takı takıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 14:31..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

15 yıldır birliktelik yaşadığı Volkan Aslan ile dünya evine giren şarkıcı Aylin Coşkun, kendisine yaklaşık 5 milyon TL'lik takı takıldığını ve kolyeleri üzerinden zorla çıkardığını anlattı.

Aylin Coşkun: Altın kolyeleri kopartıp attım

"BABAM SAĞ KOLU DOLDURDU"

Coşkun, ''Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener, pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam 'sağ kolun benim onu kimseye ayırma' dedi. Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar.

"BEN DE FITIK VAR"

Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi. Birçoğu takı takmadan gitmiş evime bekliyorum. Bu kadar altının içinde Erhan Bayraktar'ın taktığı çeyrek altını fark ettim. Takılar banka kasasında duruyor." dedi.

Aylin Coşkun: Altın kolyeleri kopartıp attım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Üniversitesi rektörünün malikanesi

Selçuk Üniversitesi rektörünün malikanesi

414
Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

26
Bakanlıktan çakar lamba yasağı

Bakanlıktan çakar lamba yasağı

201
İBB iş başvuruları için site kurdu

İBB iş başvuruları için site kurdu

385
Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

159
Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

122
IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

288
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir