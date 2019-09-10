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Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

Şarkıcı Aylin Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak birer kiloluk 10 külçe altın isteyince sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 15:15..
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Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

Ünlülerin düğünleri, boşanmaları, nafaka ve tazminat talepleri her zaman konuşulurken, bunlara çok farklı bir istek eklendi.

MEHİR OLARAK 10 KÜLÇE ALTIN İSTEĞİ

Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile bu akşamki düğünleri öncesinde dini nikah kıydı.

Coşkun, eşinden mehir olarak her biri 1 kilo olan 10 külçe altın istedi. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak, kayıt altına aldı.

Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi VİDEO

10 KİLO ALTININ DEĞERİ

Bu günlük kurda 1 gram altın 274 TL. Bir kilogram ise 274 bin liraya denk geliyor. Aylin Coşkun'un istediği mehirin bedeli ise şu anki kurda 2 milyon 740 bin lira.

Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

MEHİR NEDİR?

Mehir İslamiyete göre; erkeğin evlenirken kadına vermesi gereken altın, mal veya bir menfaattir.

Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

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