AYM Başkanı'nın Osman Kavala açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusuna ilişkin 22 Mayıs’ya verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

AYM BAŞKANI KARŞI ÇIKTI

Karara karşı çıkan 5 üyeden birinin AYM Başkanı Zühtü Arslan olduğu ortaya çıktı.

"GEZİ OLAYLARINA KATILMIŞ OLMASI.."

Başkan Arslan Gezi olaylarına katılmanın tek başına suç olmadığına işaret ederek, “Öncelikle, başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

"HERKES GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEYEBİLİR"

Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir.” dedi.