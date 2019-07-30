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AYM kararına karşı "1071" bildirisi

1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri imzaladı.

AA | 30.07.2019 - 05:42..
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AYM kararına karşı

Anayasa Mahkemesi,  'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle ceza alan 10 akademisyen hakkında "ifade özgürlükleri ihlal edildi" kararı vermişti.

AYM'nin, ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı barış bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik ‘hak ihlali’ kararına karşı çıkan 1071 akademisyen, karşı bildiri yayımlayarak, kararı ‘skandal’ olarak niteledi.

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sözde 'barış bildirisi' adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır."

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN HATIRASI ZEDELENMİŞTİR"

Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.
Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.

Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.
Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

"KINIYORUZ"

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz.

Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

AYM kararına karşı


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