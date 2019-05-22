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AYM, Osman Kavala'ya ret

Anayasa Mahkemesi, 1 Kasım 2017'den beri tutuklu bulunan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetti.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 13:05..
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 1 Kasım 2017'te tutuklandı.

HAK İHLALİ GÖRÜLMEDİ

Kavala'nın avukatları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmedi. Genel Kurul'un kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

İDDİANAME 4 MART 2019'DA KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, sanıklardan Osman Kavala'nın, Gezi Parkı olaylarının organizatör ve finansörü olduğu iddia edilmişti.

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılaması, 24 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda başlayacak.

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