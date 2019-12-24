AYM’den Kanal İstanbul reddi

Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda 26 Temmuz 2018'de kabul edilmişti.

CHP de düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

KARAR VERİLDİ

AYM, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesi hakkındaki başvuru için kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. AYM'nin kararı oy birliğiyle alındı.



CHP, YİD modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı.

ÇED RAPORU KABUL EDİLMİŞTİ

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.