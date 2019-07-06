AYM'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Selahaddin Menteş, yeni bir kararla atandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi olarak atanan Menteş'in atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Selahaddin Menteş, ilkokul eğitimini Elazığ ili Sivrice İlköğretim Okulu'nda, ortaokul eğitimini Sivrice Ortaokulu ve lise eğitimini Sivrice Lisesi'nde tamamladı.

Menteş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevini yürüttü. Stajını tamamladıktan sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı.

Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak çalıştı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. 2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. 18 Ekim 2017 - 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Müsteşar olarak görev yaptı.

21 Temmuz 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Menteş, evli ve iki çocuk babasıdır.