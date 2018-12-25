Ayn El Arab'da teröristler devriye geziyor

Erdoğan: Kandil'den talimat alanlarla ilgili müjde var

Kılıçdaroğlu: Neden 2 bin 200 lira değil?

Fenerbahçeli Slimani, havalimanında mendil satan Suriyeli bir çocuğa 100 lira harçlık verdi. Çocuk ise Cezayirli futbolcuyu tanımadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni ekonomi paketinin içeriği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da açıklandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 385 kişi başvurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı ve çevresini beyaza bürüdü.

Şiirleri birçok dile çevrilen Şair Nurduran Duman ile şiiri ve hayatına getirdiklerini konuştuk…

Motor tamircisiyken kendisinden önceki muhtara kızarak adaylığını koyup kazanan ve kendini mahallesine adayan Mustafa Şükrü Özbek (82), 24 yıldır mahallesine hizmet ediyor.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.