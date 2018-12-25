taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.301
Euro
6.0523
Altın
1270.03
Borsa
90747.74
Gram Altın
216.379

Ayn El Arab'da teröristler devriye geziyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Ayn El Arab'da, teröristlerce mevzi oluşturuldu.

AA | 25.12.2018 - 15:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Ayn El Arab'da teröristler devriye geziyor

Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi kırsalından, Ayn El Arab'daki terör mevzilerinde zaman zaman yaşanan hareketlilik görüntülendi.

Ayn El Arab'ın güneyindeki bir tepede inşa edilen gözetleme kulesinin yanında oluşturulan terör mevzisinde, iki zırhlı askeri aracın beklemesi kameralara yansıdı.

TÜRK TOPRAKLARINI GÖZETLİYORLAR

Araçların üzerinde kırmızı ve siyah bez parçaları bulunması da dikkati çekti.

Şehrin doğusunda yer alan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzi olarak kullandığı tepede ise 3 teröristin hareketliliği gözlendi. Gün içinde dürbünle Türkiye topraklarını gözetlediği görülen teröristler, tepe civarında devriye geziyor.

Ayn El Arab'da teröristler devriye geziyor

Ayn El Arab'da teröristler devriye geziyor

Ayn El Arab'daki tünel ve hendekler havadan görüntülendi

Ayn El Arab'da teröristler devriye geziyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

863
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

228
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

147
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

394
Justin Bieber: O benim kızım

Justin Bieber: O benim kızım

23
Sabancı Ailesi'nden servetlik pozlar

Sabancı Ailesi'nden servetlik pozlar

57
Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir